Eintracht-Lazio, 2-1 al 45': inizio choc dei biancocelesti, Parolo non basta

Fonte: Dal nostro inviato alla Commerzbank-Arena di Francoforte (Germania)

Termina con il risultato di 2-1 in favore dell'Eintracht Francoforte il primo tempo della sfida della Commerzbank-Arena contro la Lazio. In uno stadio infuocato, davanti a 51mila spettatori, la squadra di Simone Inzaghi va subito sotto subendo dopo soli 4 minuti il gol di Da Costa, che approfitta della disattenta marcatura della difesa della Lazio per battere inesorabilmente Proto. Dopo lo choc iniziale, Immobile e compagni trovano le misure rendendosi pericoloso col passare dei minuti grazie anche ad un vivace Correa. Il pareggio, meritato fino a quel momento, arriva al 23' con Parolo, bravo a correggere in rete un bellissimo assist dello stesso Correa dalla fascia sinistra. Vantaggio che, però, dura solo 5 minuti. E' Kostic al 28' a portare il parziale sul 2-1 sfruttando ancora una volta una disattenzione del pacchetto arretrato biancoceleste (Sprint di Haller che sorprende alle spalle Wallace: il centravanti vince un contrasto con Leiva e serve Gacinovic, il cui tocco arretrato innesca la zampata vincente di Kostic). La Lazio ci prova ma senza costrutto, con l'Eintracht che prova ad inibire il gioco avversario. Al duplice fischio, dunque, Eintracht-Lazio 2-1, con Inzaghi che deve fare i conti anche con il ko di Durmisi (uscito al 17' per Lulic) e l'ingenua espulsione di Basta allo scadere per doppia ammonizione.