Eintracht-Lazio 4-1, a Francoforte è notte fonda. Altra delusione in Europa

Eintracht Francoforte-Lazio 4-1 (4' Da Costa, 23' Parolo, 28' Kostic, 52' Jovic, 94' Da Costa)

Fonte: Dal nostro inviato alla Commerzbank-Arena di Francoforte (Germania)

© foto di Federico Gaetano

E' notte fonda per la Lazio alla Commerzbank-Arena di Francoforte. La squadra di Inzaghi esce sconfitta contro l'Eintracht per 4-1, un risultato che rispecchia quanto visto sul terreno di gioco, con una prestazione altamente sotto la sufficienza. Nel girone H di Europa League, dunque, i biancocelesti restano fermi a 3 punti dopo due gare, mentre i tedeschi volano a punteggio pieno (6 punti) in testa al raggruppamento.

INIZIO CHOC - L'inizio choc già aveva fatto intuire l'andamento della gara, confermato da un primo tempo sostanzialmente di difficoltà, controllato dalla Lazio solo per 15 minuti (dopo il gol di Parolo). Prima e dopo, una squadra in grande difficoltà, meritatamente sotto di 2 gol al 45' (e con un uomo in meno).

IL COPIONE NON CAMBIA - Nella ripresa, stesso copione se non peggio. La Lazio non è riuscita a cambiare l'inerzia della gara, tradita da i suoi uomini chiave (MIlinkovic-Savic su tutti), andando addirittura sotto di tre gol dopo 7' minuti. Da Costa, Kostic e Jovic: tre gol per tre fotografie di una Lazio arrendevole oltre ogni aspettativa. L'ingenua espulsione di Correa (dopo quella di Basta) ha poi di fatto chiuso la gara. Lazio in balia dell'avversario per larghi tratti anche nel finale di gara, senza riuscire a rendersi pericolosa dalle parti del portiere Trapp. Anzi, subendo addirittura il 4° gol con Da Costa (doppietta).

RIFLESSIONI - Dopo il ko nel derby contro la Roma, adesso per Simone Inzaghi è tempo di capire i perché del momento no sia a livello tattico che mentale. Con la sfida di domenica contro la Fiorentina alle porte, ed una classifica del girone di Europa League tornata in discussione dopo l'esordio positivo di due settimane fa.