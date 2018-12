Eintracht, Willems: "Lazio? Abbiamo la mentalità per vincere questa gara"

© foto di Federico De Luca

Jetro Willems, terzino dell'Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Lazio all'Olimpico: "Abbiamo la mentalità per vincere questa partita, saremmo la prima squadra a qualificarci con 18 punti in Europa League e per il nostro club sarebbe bello. Tutto questo succede se ci concentriamo bene per domani e per le prossime gare. La mia posizione domani? Farò del mio meglio. Normalmente gioco a sinistra ma posso giocare anche in altre posizioni in cui non credevo di poter giocare finché non ne ho avuto la possibilità, in più posizioni puoi giocare meglio è per te e per la tua squadra", le parole riportate da lalaziosiamonoi.it.