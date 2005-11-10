E' l'ora di Jeff Ekhator. Un giovane di grande prospettiva sul quale è pronto a scommettere il cittì della Nazionale Under 21 Silvio Baldini. Uno che i talenti li sa trovare e valorizzare. Luciano Spalletti alla disperata ricerca di un centravanti con determinate caratteristiche tecniche e fisiche consegna a Jeff una maglia da titolare nella sfida di Europa League contro l'Omonia Nicosia. Una scelta coraggiosa che però ribadisce, una volta di più, quanto sia stata sbagliata la strategia di mercato della Juve sul fronte prima punta.

KOLO MUANI E WOLTEMADE

Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico bianconero si è irritato parlando ancora una volta di Vlahovic. Normale, è un nervo scoperto. Anche i muri sanno che Spalletti ha fatto di tutto per convincere l'attaccante serbo e la dirigenza a trovare un nuovo accordo. Ma il problema non è Vlahovic. Il problema è che non è arrivato in estate un centravanti con le caratteristiche di Vlahovic. La figura giusta per completare un progetto tattico. L'allenatore di Certaldo stima sia Kolo Muani (ci ha messo la faccia per difenderlo contro tutto e contro tutti) e Woltemade. Ma hanno caratteristiche diverse. Per Spalletti il primo è un attaccante esterno e il tedesco è una specie di falso nove.

EKHATOR UNA SFIDA INTRIGANTE

Quindi, spazio a Ekhator. Una sfida intrigante. La notte di Coppa è un esame di maturità per questo talento. Vedremo se ha già la maturità per recitare un ruolo da attore protagonista in una squadra del valore della Juve. Potrebbe, questa è la speranza di Spalletti, diventare il Pio Esposito bianconero. La prova di Ekhator avrà riflessi anche su quelle che saranno le eventuali scelte del direttore Carnevali nel mercato invernale. Anche se trovare il centravanti giusto a gennaio è un'impresa quasi impossibile