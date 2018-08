El Baile de Debutantes: Pastore e Rigoni, serata da sogno

© foto di www.imagephotoagency.it

Al "ballo dei debuttanti" i primi a sentire la musica sono stati Gian Piero Gasperini ed Eusebio di Francesco: il primo non ci ha pensato un attimo nel gettare nella mischia Emiliano Rigoni, con un occhio anche al turnover in ottica Copenhagen, mentre il secondo ha confermato Javier Pastore nonostante un debutto non pienamente convincente con il Torino.

Sulla pista da ballo però a scatenarsi sono stati proprio i due argentini: il Flaco si è preso la scena con un gol destinato a diventare uno dei più belli della Serie A 2018/19, e dirlo alla seconda giornata rende già l'idea della prodezza realizzata dall'argentino. Rigoni è andato più sul concreto, sfruttando al massimo i due palloni appoggiati dai compagni a tu per tu con Olsen: una doppietta all'esordio che ha ben pochi eguali in Serie A. Una specialità in casa Atalanta, visto che ci riuscì Kessie il 21 agosto 2016, giorno del suo esordio contro la Lazio, quando ancora vestiva la maglia nerazzurra.