EL, girone Roma: le schede di 'Gladbach, Basaksehir e Wolfsberger

La Roma è stata inserita nel Gruppo J di Europa League con Borussia Moenchengladbach, Istanbul Basaksehir e Wolfsberger . Se i tedeschi sembrano avversaria potenzialmente ostica, non fosse altro per il livello della Bundes e per l'esperienza europea, i turchi e gli austriaci sono sulla carta decisamente inferiori alla rosa giallorossa. Di seguito l'analisi del Gruppo J:

Borussia Moenchengladbach

Lo stadio - Borussia-Park

L'allenatore - Marco Rose

La stella - Alassane Plea

Oggi giocherebbe così - (4-3-1-2): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Benes, Zakaria, Kramer; Embolo; Plea, Thuram

Ultima stagione - 5° posto nella Bundesliga 2018/2019. Eliminato al secondo turno di Coppa di Germania dal Bayer Leverkusen

Il mercato - In entrata sono arrivati i terzini Stefan Lainer e Ramy Bensebaini, ma gli acquisti più importanti il 'Gladbach lo ha fatti in attacco, prendendo Breel Embolo e Marcus Thuram. In uscita Michael Cuisance e, soprattutto, Thorgan Hazard.

Istanbul Basaksehir

Lo stadio - Stadio Basaksehir Fatih Terim

L'allenatore - Okan Buruk

La stella - Robinho

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Gunok; Junior Caiçara, Chedjou, Vieira, Clichy; Tekdemir, Azubuike; Visca, Arda Turan, Elia; Robinho

Ultima stagione - 2° posto in Super Lig turca. Eliminata agli ottavi in Coppa di Turchia dall'Hatayspor. Eliminata al 3° turno preliminare di Europa League dal Burnley.

Il mercato - Persi Adebayor e Emre Belozoglu, la società ha scelto di prendere nomi meno altisonanti ma più funzionali. In estate sono arrivati Enzo Crivelli, Miguel Vieira, Aziz Behich e Fredrik Gulbrandsen.