El segna semper Lu...kaku: una media pazzesca per la nuova star dell'Inter

Una stagione straordinaria. La migliore della carriera, per Romelu Lukaku. Ieri due gol contro il Borussia Monchengladbach, quarto in quattro gare Champions giocate. Una media realizzativa da grande attaccante per il belga, questo il suo score completo in stagione.

Inter-Fiorentina 4-3 (1 gol)

Benevento-Inter 2-5 (2 gol)

Lazio-Inter 1-1

Inter-Milan 1-2 (1 gol)

Inter-Borussia Monchengladbach 2-2 (2 gol)

Genoa-Inter 0-2 (1 gol)

Shakhtar Donetsk-Inter 0-0

Inter-Parma 2-2 (infortunato)

Real Madrid-Inter 3-2 (infortunato)

Atalanta-Inter 1-1

Inter-Torino 4-2 (2 gol, 2 assist)

Inter-Real Madrid 0-2

Sassuolo-Inter 0-3

Borussia Monchengladbach-Inter 2-3 (2 gol)