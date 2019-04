El Shaarawy: "Abbiamo tutto per centrare la qualificazione Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da casa Roma prende la parola Stephan El Shaarawy, attaccante della formazione di Claudio Ranieri. Ecco uno estratto delle sue dichiarazioni: "L'anno scorso abbiamo dimostrato, con quel percorso, che siamo una squadra da Champions. Ci meritiamo di stare tra i grandi e vogliamo rivivere quelle emozioni. La vittoria contro la Sampdoria? Ha avvero cambiato lo scenario che stavamo vivendo, ci ha ridato tanta convinzione e credo abbia fatto lo stesso per l'ambiente. Di punto in bianco il traguardo è diventato raggiungibile. Ora dobbiamo concentrarci per sfruttare questa occasione. Abbiamo lasciato tanti punti per strada, potevamo fare meglio. Ma la classifica ci lascia ancora possibilità. Siamo a un punto dalla Champions. Mancano sette partite e ci sono tutti i presupposti per centrare l'obiettivo. La mia stagione? A livello personale sono soddisfatto della continuità che ho avuto in questa stagione. Sono cresciuto, mi sento maturato come calciatore, sono cambiato in fase realizzativa e come rendimento generale. Tutto questo mi ha dato una maggiore consapevolezza dei mezzi e più autostima".