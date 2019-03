El Shaarawy: "Cambiato modo di giocare. Fascia? Era solo in prestito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy, tramite i microfoni di Roma TV, ha parlato del successo giallorosso contro l'Empoli: "Vittoria importante, era quello che contava a prescindere dalla sofferenza. L'abbiamo portata a casa con l'unghie e con i denti, è quello che il mister ci aveva chiesto. Siamo stati cattivi e decisi. Il gol annullato? Il VAR serve a questo, per fortuna è stato usato bene. Ci portiamo a casa questi tre punti, passo avanti importante per la classifica. Abbiamo anche cambiato sistema di gioco ma ci siamo adattati, lo abbiamo provato in settimana, siamo soddisfatti. Il nuovo sistema? Quando arrivava la palla al terzino un attaccante viene incontro e l'altro va in profondità, alcune volte lo abbiamo fatto bene ma dobbiamo migliorare. Ci lavoreremo ancora in settimana. La fascia? Dopo 3 anni qui a Roma mi sento un giocatore diverso, più importante. La fascia l'ho presa solo in prestito per 10 minuti. L'espulsione di Florenzi? Alessandro aveva anche detto che si era tolto. Dispiace ma non deve abbattersi, deve reagire in questo momento, ma non era neanche colpa sua".