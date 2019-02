El Shaarawy: "Che emozione il primo derby. La carica con Macklemore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva il derby di Roma, una sfida che per Stephan El Shaarawy ha un sapore particolare. L'attaccante giallorosso, infatti, trovò subito la rete all'esordio nella stracittadina della Capitale, come ha ricordato ai microfoni di DAZN: “Ero carico, era Lazio-Roma ma sbloccarlo e fare il gol dell’1-0 ed essere sommerso dai compagni e dall’urlo della Sud è stato molto bello.

Come mi preparo alle partite? Vivo la giornata indipendentemente dalla partita che c’è in maniera naturale, così come lo faccio durante la settimana. A volte riesco a dormire e mi viene sonno, a volte guardo qualcosa sul cellulare. C’è la riunione tecnica e poi si parte per lo stadio: ascolto musica, mi guardo qualche video su Youtube, non dei miei gol però (ride, ndr). Se sono scaramantico? Ogni giocatore ha i suoi riti, io ne ho tantissimi, devo dirlo: faccio tante cose mie, anche durante la giornata. Ascolto sempre una canzone: "Can’t Hold us" di Macklemore, è la mia preferita. Poi arrivo negli spogliatoi, ci carichiamo tra compagni fino ad arrivare all’urlo che facciamo negli spogliatoi per stimolarci a vicenda. Cerco di pensare positivo, punto sempre a quello prima delle partite: penso a cosa posso fare per andare a far male agli avversari. Nel tunnel ci guardiamo sempre tra compagni, ci carichiamo, ci diciamo le ultime cose. Lì si fa sempre più sentire l’adrenalina e la carica. I secondi prima del fischio d’inizio faccio gli stessi esercizi di stretching e aspetto che cominci la partita per spaccare tutto”.