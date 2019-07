El Shaarawy come Pellè, 48 milioni in 3 anni. I top alle volte floppano

© foto di Federico Gaetano

Stephan El Shaarawy come Graziano Pellè. Sedici milioni di euro all'anno, 48 in tre, valgono bene una nuova esperienza come quella cinese. Quando scadrà il contratto, nel 2022, l'italoegiziano compirà trent'anni, potendo rientrare in Europa come possibile protagonista, a meno che l'ambientamento non sia più semplice di quanto ipotizzato.

NIENTE CLAUSOLA - Anche perché El Shaarawy voleva, nero su bianco, la possibilità di liberarsi a zero in caso di ambientamento complicato, cosa possibile in Cina, sebbene gli italiani abbiano quasi sempre fatto bene. Da Tommasi a Pellè, passando per Firmani, Marcello Lippi o Fabio Cannavaro. Oppure Paletta e Eder, gli ultimi arrivati. Esperienza difficile per Gilardino e Diamanti al Guangzhou Evergrande, con il ritorno il prima possibile in Italia, dopo un anno ottimo a livello di portafogli, molto meno in campo.

I TOP FLOPPANO - Non è raro che un campione europeo non riesca a fare granché in Cina. Tevez ha siglato 4 gol in 16 partite, Gervinho gli stessi in 29. Hamsik è arrivato da poco ma non sta facendo male, Lavezzi ha impiegato del tempo prima di ingranare, Guarin sta avendo una stagione complicata dopo i primi tre anni ad alto livello. Questione (anche) di motivazioni.