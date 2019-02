El Shaarawy e Dzeko trascinano la Roma: 3-0 al Chievo

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco conclusa la sfida fra Chievo e Roma. 3-0 il punteggio finale in favore dei giallorossi grazie alle reti di El Shaarawy, Dzeko e Kolarov.

PRIMO TEMPO DI MARCA GIALLOROSSA - La Roma inizia benissimo la partita, il Chievo sembra essere rimasto negli spogliatoi. Non a caso ai giallorossi bastano appena 9 minuti per trovare il vantaggio, con El Shaarawy che approfitta di un errore della retroguardia clivense e batte sorrentino. Passano altri 10 minuti e Dzeko raddoppia con una bellissima rete personale. Nel finale di primo tempo Djordjevic prova a suonare la carica, ma trova sulla sua strada Mirante e Marcano.

LA MUSICA NON CAMBIA NELLA RIPRESA - Il secondo tempo riparte con la stessa musica della prima frazione di gioco, ovvero con la Roma a fare la partita. Al minuto numero 59' la squadra di Di Francesco chiude la gara. Contropiede micidiale di El Shaarawy, il migliore in campo, passaggio per Dzeko che di prima intenzione serve Kolarov: conclusione potente che batte Sorrentino ed inchino ai tifosi per sancire la pace dopo le recenti polemiche.

CHIEVO SFORTUNATO - Al di là del risultato, per il Chievo è una serata sfortunata anche dal punto di vista degli infortuni. Nel primo tempo Frey era stato costretto ad uscire per un problema muscolare, con Depaoli che aveva preso il suo posto. Nella ripresa ko anche Depaoli: al suo posto Schelotto.

DZEKO PROTAGONISTA - Il bosniaco cerca in tutti modi la doppietta ma prima calcia troppo su Sorrentino dopo aver saltato praticamente tutta la difesa, poi viene fermato dalla traversa.

GARA IN GHIACCIO - Dopo la terza rete la Roma addormenta la gara e controlla senza problemi. I giallorossi tirano i remi in barca, probabilmente pensando già alla sfida di Champions con il Porto. Il Chievo non riesce ad approfittarne, il risultato è un finale di gara abbastanza soporifero.