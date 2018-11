El Shaarawy, Perfect day: due messaggi a Mancini, un grazie a Malcom

Un El Shaarawy così non lo si vedeva da anni. Cinque reti in dieci partite, una media identica a quella dei suoi primi sei mesi con la maglia della Roma, dove chiuse il conto con 8 gol in 16 gettoni. Il Faraone ha trovato grande slancio in una stagione che avrebbe potuto vederlo lontano dalla Capitale. Chissà cosa sarebbe successo se Malcom fosse atterrato a Ciampino nella serata del 23 luglio, con i tifosi presenti pronti ad accogliere il nuovo idolo. Il brasiliano avrebbe completato con Cengiz Under il pacchetto degli esterni destri, spostando di conseguenza Justin Kluivert a sinistra e rendendo per questo non più indispensabile uno fra Perotti e il Faraone. Si valutavano già le possibili nuove destinazioni, con la Roma di certo non disposta a svendere il suo giocatore ma aperta eventualmente anche a un prestito con diritto di riscatto. Il clamoroso dietrofront del brasiliano e del Bordeaux ha cambiato completamente le strategie di mercato e a cascata il futuro di El Shaarawy. Lo stesso giocatore ha ammesso di aver ricevuto offerte da altri club, ma alla fine è rimasto a Roma e l'infortunio di Perotti gli ha infine spianato la strada per una maglia da titolare. E con questo status che il numero 92 sta dando il meglio di sé. Oggi pomeriggio si è visto il meglio del suo repertorio: apertura nell'azione dell'1-0, palombella capolavoro che vale il 3-0 e gol da rapace dell'area di rigore per il 4-1 definitivo. E la Roma torna a vincere in campionato dopo oltre un mese. La chiusura migliore possibile prima della pausa nazionali. In azzurro però El Shaarawy non ci sarà. Queste due reti, intanto, sono due messaggi per Roberto Mancini.