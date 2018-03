El Shaarawy in fiducia: magie per la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che stavolta toccasse ancora a lui, Stephan El Shaarawy lo aveva già intuito in settimana. Questione di sfumature o anche solo di sensazioni. Il problema, casomai, sarà un altro e cioè andare a capitalizzare quest’occasione per cercare un finale con i fuochi d’artificio. Del resto, nelle due precedenti stagioni giallorosse il Faraone ha fatto proprio così, accelerando forte nel finale e incassando prima la convocazione azzurra per l’Europeo 2016 e poi la considerazione di Spalletti, che nella volata-Champions dello scorso campionato lo ha preferito spesso e volentieri a Perotti, racconta La Gazzetta dello Sport. Del resto, il Bologna gli porta fortuna (5 vittorie e un pareggio in sei partite) e contro il Bologna ha fatto spesso e volentieri bene. Basti ricordare proprio la partita dell’andata, quando El Shaarawy segnò il gol decisivo con una piccola gemma al volo.