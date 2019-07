El Shaarawy in partenza: "Ringrazierò per sempre i tifosi della Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy è in partenza per la Cina, destinazione Shanghai Shenhua. L’attaccante della Roma è partito oggi da Fiumicino, dove ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai cronisti presenti: “Ringrazierò per sempre i tifosi della Roma per questi anni vissuti insieme. Anche tutte le persone che hanno lavorato nella Roma le ringrazierò sempre. Mancini? Non l'ho sentito”, ha concluso.