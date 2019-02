© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando vede il Chievo, Stephan El Shaarawy si scatena. Con la rete messa a segno questa sera, il Faraone ha trovato il gol contro il club clivense per 7 volte. Almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra del massimo campionato italiano.

L'attaccante giallorosso è il protagonista che non ti aspetti di questa Roma. Con otto reti in campionato è il capocannoniere della Roma, con due reti in più rispetto a Kolarov (secondo marcatore a quota sei) e tre di vantaggio su Dzeko, fermo a quota 5.

Il Faraone, almeno per quanto riguarda il campionato, ha già eguagliato, con otto reti, il suo massimo bottino in serie A. Siamo ancora a febbraio, sicuramente El Shaarawy avrà tempo e modo di migliorare il suo score. Una bella notizia non solo per la Roma, in lotta per il quarto posto, ma anche per la nazionale azzurra, con il CT Mancini che ha bisogno come il pane di attaccanti in vista delle qualificazioni al prossimo Europeo.