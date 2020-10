El Shaarawy non tornerà in Cina: si allenerà da solo in attesa della Roma a gennaio

Stephan El Shaarawy dopo gli impegni in Nazionale non tornerà in Cina visto che il 16 ottobre inizieranno i play off e che lui non potrebbe giocare a causa della quarantena prevista da chi torna dall'estero. Per questo motivo resterà ad allenarsi a Roma con due preparatori, Ferrelli (ex Roma) e Donatelli che è uno dei preparatori dell'Italia di Mancini che lo seguirà in vista degli impegni di novembre contro Polonia e Bosnia. Intanto con la Roma non si è chiuso niente e a gennaio il suo passaggio in giallorosso tornerà d'attualità. Ha già detto sì ad un decurtamento dell'ingaggio che lo porterà a guadagnare meno di 3 milioni e se la la squadra di Fonseca fosse messa bene da un punto di vista della classifica e dunque della voglia di investire, il ritorno diventerebbe realtà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.