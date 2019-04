El Shaarawy: "Punto importante in chiave Champions, potevamo fare di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy ha commentato a Roma TV l'1-1 ottenuto contro l'Inter a San Siro: "Doppia cifra in campionato? Soddisfazione grande, era un mio obiettivo. Averlo centrato è motivo d'orgoglio per me, sono contento anche in parte della prestazione di squadra, soprattutto dal punto di vista difensivo. Potevamo fare meglio sul punto di vista del gioco, ma questo punto è un passo avanti. Rammarico per il pareggio? Rammarico sicuramente no, è un punto importante in chiave Champions, i risultati sono stati dalla nostra parte. A prescindere da questo siamo entrati in campo per fare la nostra partita. Il nostro obiettivo è giocare la Champions, per ogni giocatore è un traguardo da raggiungere, per cui fino alla fine dovremo lottare come fatto in queste ultime partite. Secondo tempo? L'Inter ha preso subito in mano la partita, ci ha messo un po' sotto, era più difficile far salire la squadra. Buttavamo queste palle lunghe su Dzeko che ha fatto un grande lavoro, come sempre, dovevamo aiutarlo di più. I rigori non concessi? C'è il VAR e ha valutato così. Credo che su Kolarov una spinta c'è stata, ma l'arbitro ha deciso così. Ma sono episodi relativi, noi ci potiamo a casa questo punto"