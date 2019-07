© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rientrato dopo il prestito al Perugia Jawad El Yamiq, difensore marocchino, è tornato al Genoa. Queste le sue parole al sito ufficiale del Grifone: “Sono contentissimo. E’ vero che c’è tanta competizione in difesa, ma è un bene per tutti che si lotti per il posto. Mia sorella vive a Genova da undici anni. Anni fa le avevo chiesto la maglia del Genoa. Non so perché. Ho sempre avuto simpatia per questa squadra, la più storica in Italia. Il bilancio di questi giorni è positivo. Si fatica e c’è stanchezza per il lavoro fatto, con la consapevolezza di come sarà utile per il futuro. L’obiettivo è restare qui, allenarmi al massimo, farmi trovare pronto”.