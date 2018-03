Elettricità pura: così Cutrone si è preso il Milan. Con la fame dei grandi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Elettrico. Vedi Patrick Cutrone giocare e ne senti la carica. Corre, sbraccia, chiama a raccolta i tifosi. Abbassa la difesa avversaria di venti metri rispetto ai suoi colleghi. Fa paura, con la sua voglia di arrivare, prima di tutti, sempre e comunque. Fa cinquanta metri di scatto perché si riparta subito a centrocampo dopo un gol segnato, anche se non sarebbe necessario a tutti i costi. Lo è per lui, che di fermarsi non ne vuole sapere. E a furia di correre si è preso il Milan.

Il Diavolo è pronto a rinnovargli il contratto: quasi un obbligo, per quello che è riuscito a diventare il più fulgido prodotto del vivaio rossonero in stagione. Più di Gianluigi Donnarumma, perché gli attaccanti portano con sé un fascino che i portieri inevitabilmente non possono avere. Anche senza qualità tecniche di primissimo ordine: inevitabile il paragone con un certo Filippo Inzaghi, rischioso quello con Alberto Paloschi. Dove arriverà Cutrone, è presto per dirlo. Il Milan è pronto a puntarci, a blindarlo. Perché sa che, ovunque arriverà, lo farà correndo.