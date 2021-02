Elezioni FIGC a rischio? Due ricorsi dalla LND spaventano la tempistica federale

Potenziale grana in arrivo per le elezioni FIGC, in programma il 22 febbraio e che vedono l’attuale numero uno Gabriele Gravina largamente in vantaggio sullo sfidante Cosimo Sibilia. Secondo quanto riferito da repubblica.it, due ricorsi presentati contro le elezioni dei comitati regionali lombardo ed emiliano, dai rispettivi sconfitti, Alberto Pasquali e Paolo Braiati, e firmati dall'avvocato romano Guido Valori. Entrambi sono attualmente incardinati presso la giustizia FIGC, dove l’esito pare scontato (e il ricorso di Pasquali è già stato dichiarato inammissibile in primo grado), ma i due sarebbero intenzionati ad arrivare sino al Collegio di Garanzia dello Sport e anche al TAR Lazio. Così, si andrebbe fisiologicamente ben oltre il 22 febbraio. Il guaio? Se la FIGC non riuscirà a eleggere un nuovo presidente entro il 15 marzo, scatterà il commissariamento CONI. In caso di voto sub judice, la probabile rielezione di Gravina sarebbe esposta a eventuali ricorsi di Sibilia o dei delegati assembleari. La FIGC, in ogni caso, ha già reso noto in via ufficiale di non temere spostamenti.