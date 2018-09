Elezioni FIGC, l'AssoAllenatori si schiera con Gravina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Elezioni FIGC. Anche gli allenatori stanno con Gravina. Ma Tommasi rompe il fronte": questo il titolo completo che il Corriere della Sera riserva alla pagina sportiva dedicata alle elezioni della FIGC.

Spiegado poi: "Si allarga il consenso intorno a Gabriele Gravina, candidato presidente alle prossime elezioni federali, fissate il 22 ottobre. Il cartello, composto dallo stesso Gravina, Cosimo Sibilia e Marcello Nicchi, rispettivamente a capo della Lega Pro, dei Dilettanti e degli arbitri, ha incontrato Renzo Ulivieri, numero uno dell’Assoallenatori. Il vertice, a cui ha partecipato anche Giancarlo Abete, che del gruppo dei cosiddetti ribelli è anima e al tempo stesso consigliere,è stato definito «molto positivo». Gli allenatori si legano al gruppo che sostiene Gravina, anche se Ulivieri, formalmente, predica prudenza: «Ci sono le basi ma aspettiamo». In realtà l’accordo è totale e adesso il candidato conta sul 63 per cento dei voti. «Ma il percorso individuato rimane aperto alle altre componenti»,fa sapere la nuova maggioranza. La risposta di Tommasi è gelida. Il presidente dei calciatori, che faceva parte del gruppo, si smarca ufficialmente: «Il 73 per cento tanto difeso e discusso non c’è più. L’accordo era che nessuno dei tre candidati alle elezioni di gennaio si sarebbe ripresentato». Lunedì giorno cruciale. Non tutti gli associati la pensano come Tommasi e il Consiglio direttivo, in programma a Milano, rischia di spaccare la categoria. Sempre lunedì, durante l’assemblea, dovrà prendere una posizione anche la serie A. Oggi Gravina incontrerà Micciché a cui offrirà una vicepresidenza".