Elezioni FIGC, la Serie D appoggia Gravina. Sibilia: "Serve unità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva il tweet del presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, in vista delle elezioni per la presidenza della FIGC: "Scegliamo Gravina come candidato alla presidenza della FIGC, perché vogliamo continuare ad avere un grande senso di unità. La Lega Dilettanti deve avere un ruolo centrale nel suo governo".