Elezioni FIGC, Micciché: "Moratti grande personaggio, tra 2 anni vedremo"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Massimo Moratti per la presidenza FIGC? Dopo il sostanziale appoggio della Lega Serie A nei confronti della candidatura di Gabriele Gavrina, l'ipotesi dell'ex presidente dell'Inter sembra oggettivamente sfumata. Ne ha parlato anche il presidente di Lega Gaetano Micciché: "È uno dei personaggi più importanti del sistema economico italiano, non solo dello sport. Ha il rispetto da parte di tutti, è una persona di grande qualità e tra l'altro appartiene a una famiglia storicamente impegnata e appassionata di sport. È il candidato ideale per tutto, non solo per il presidente della FIGC, ma lo sarebbe per qualsiasi carica istituzionale. Trovo normale che lui ritenga di impegnarsi nella sua realtà aziendale, poi tra due anni vedremo".