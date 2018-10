Elezioni FIGC, Moratti nuova idea. Lo sponsor è Agnelli

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Spazio alla corsa per la presidenza della FIGC sulle pagine de La Gazzetta dello Sport con il nome nuovo che sta prendendo sempre più piede come sfidante del presidente della Lega Pro Gabriele Gravina. Si tratta di Massimo Moratti, ex numero uno dell'Inter, candidatura lanciata dal Andrea Agnelli e che sta trovando l'appoggi di diversi club in Serie A. Moratti però sarebbe intenzionato ad accettare solo con un largo consenso che al momento appare lontano, ma da qui al 22 ottobre le manovre della Lega Serie A potrebbero cambiare le carte in tavola. Alla finestra resta Gaetano Micciché che domani sottoporrà la proposta alla Lega.