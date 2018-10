Elezioni FIGC, Tommasi: "Gravina? Venute meno certe premesse"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 22 ottobre arriva, con Gabriele Gravina candidato unico per le prossime elezioni federali. L'AIC di Damiano Tommasi non appoggerà l'attuale presidente della Lega Pro e l'ex centrocampista della Roma ne ha parlato a Sky Sport 24: "Sicuramente avremo un presidente federale e la cosa deve spingerci a pensare a questo biennio di attività, affinché metta le basi per un progetto a medio-lungo termine. Purtroppo abbiamo perso dei mesi, il compito delle componenti tecniche sarà quello di rimettere al centro l'aspetto sportivo.

La nostra posizione in questi mesi è cambiata, soprattutto perché sono cambiate le premesse su cui stavamo insieme. Dopo le elezioni di gennaio avevamo un fatto indietro, decidendo che nessuno dei candidati si sarebbe candidato nuovamente. Quando poi si è verificata l'incandidabilità di Abete che avevamo individuato è venuta meno questa premessa ed è stato un motivo per defilarci, l'inizio poteva essere inficiato da mancanza di fiducia. Il 22 ottobre l'AIC sarà in consiglio federale, non so se parlerei di opposizione: saremo vigili sul fronte dell'aspetto sportivo, speriamo di riuscire a svolgere il nostro compito nel migliore dei modi. Speriamo che si possa ricominciare di calcio e di riforme vere, non di facciata, non possiamo permettercelo e forse sarebbe una bella risposta a quel 13 novembre in cui abbiamo perso l'accesso al Mondiale".

Cosa le hanno insegnato questi mesi?

"Che non si conosce mai abbastanza e che spesso e volentieri la differenza la fa lo scopo con cui ci si avvicina alle istituzioni sportive. Sicuramente è una buona palestra per guardarsi attorno nel prossimo futuro. Si è parlato troppo poco del progetto sportivo in questi mesi, credo sia questa la priorità della nuova federazione".