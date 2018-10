UFFICIALE: Lazio, rinnovo fino al 2023 per Immobile e Milinkovic-Savic

Le pagelle di Piatek: otto gol in sei partite. Perfetto e implacabile

Le pagelle di Gervinho: altro gol. Decisivo per la salvezza del Parma

Roma, Di Francesco: "Santon esempio per tutta la squadra"

15 anni di dominio in Champions. La UEFA celebra l'esordio di CR7

D’Ippolito: “Roma unica soluzione possibile per Marotta”

Inter, piace Bergwjin. La sfida al PSV nuova occasione per visionarlo

Le pagelle di Castillejo: il falso nove che funziona. Primo squillo in A

Roma, Florenzi: "Litigio con Dzeko? Per mia fortuna non c'è stato nulla..."

Preziosi: "Venerdì nome per Lega. Marotta? Vuole nuovo club"

Il Presidente della LND Cosimo Sibilia , il Presidente della Lega Pro Gabriele Gravina , il Presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri ed il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi , alla presenza di Giancarlo Abete , dopo aver sottoscritto l’accordo per le elezioni della F.I.G.C. fissate per il 22 ottobre 2018, hanno definito la candidatura alla Presidenza Federale di Gabriele Gravina.

