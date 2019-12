Giornata di elezioni in Lega Serie A. Dopo le dimissioni di Miccichè arrivate lo scorso 19 novembre le 20 grandi del calcio italiano sono chiamate a trovare un altro presidente. Al momento, però, le chance di una fumata bianca sono pochissime, con invece la nomina di Mario Cicala come commissario ad acta ventilata dal presidente federale Gabriele Gravina come soluzione più probabile. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport alcuni club hanno tentato prima di convincere Micciché a tornare sui suoi passi, per poi valutare nomi alternativi come quello di Enrico Laghi commissario di Alitalia. Sullo sfondo anche i profili di Giulio Tremonti e Massimo Moratti.