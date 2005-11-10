Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Elimoghale firma il triennale con la Juventus. Con Yildiz e Alajbegovic, quando giocherà?

TMW
Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 17:24Serie A
03.11.2026 17:24Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Destiny Elimoghale è uno dei possibili prossimi craque della Next Gen juventina. Diciassette anni, classe 2009, era finito nel mirino di quasi tutti i grandi club dopo che ha fatto l'esordio con la Next Gen. Ala sinistra di passo e inventiva, nato a Torino, i bianconeri hanno preferito blindarlo per tre anni, in attesa probabilmente di farlo più a lungo dopo il compimento della maggiore età.

Quando giocherà?

Il problema si pone nel momento in cui ci si può aspettare uno scalino in più, cioè in prima squadra. Perché nella sua posizione ci possono giocare Yildiz, Alajbegovic e Boga. Realisticamente uno di questi è di troppo, anche solo per farlo entrare nelle rotazioni. Possibile quindi un suo prestito, alla Licina, per il primo anno di Italia. Però il rischio è che, lontano da una Juventus che ci punta, possa perdere tempo e convinzione. Un po' come successo a Camarda con il Lecce. E le parole di Carnevali di oggi, sui giovani, potrebbero portare a un investimento sportivo su di lui, oltre che economico.

L'ufficialità

"Il cammino di Destiny Elimoghale prosegue con la Juventus: l’attaccante classe 2009 ha firmato un rinnovo di contratto che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029. Cresciuto sin da bambino nel settore giovanile bianconero - vestendo tutte le maglie delle varie categorie, fino ad arrivare all’Under 17 e all’Under 20 - Elimoghale ha fatto il suo esordio in questa stagione con la Juventus Next Gen, con cui ha raccolto in questi primi mesi complessivamente 10 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C. Il 17 settembre 2026 è arrivata anche la prima convocazione in carriera con la Prima Squadra, in occasione della sfida contro il NEC, prima giornata della League Phase di Europa League. Un giocatore di talento e prospettiva che continuerà il suo precorso di crescita in bianconero: congratulazioni Destiny, ci vediamo in campo!".

Articoli correlati

Immagine news 1
La Juventus rinnova il contratto della sua stellina: accordo triennale con Elimoghale
Immagine news 2
Top 100 giovani italiani: la Juventus nel suo Destiny. Elimoghale è 8° in classifica
Immagine news 3
Elimoghale: "Io un piccolo Leao? No, sono Destiny. E ambisco al Pallone d'Oro"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
17:45 Serie A
Farioli non ha mai allenato in Italia: "Ho avuto la fortuna di girare in tante nazioni"
Immagine news 2
17:43 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, Allegri: "Testa alla Champions, ma sistemare il campionato è più importante"
Immagine news 3
17:37 Serie A
Carnevali: "Risparmiare da qualsiasi parte ma non sui giovani, che sono il futuro della Juve"
Immagine news 4
17:30 Serie ATMW
TMWBruno Fernandes ritrova il calcio italiano. Una traiettoria che è iniziata… a Novara
Immagine news 5
17:28 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, Politano: "Non vogliamo l'alibi infortuni. Va migliorata la fase difensiva"
Immagine news 6
17:26 Serie A
Argentina, i convocati di Scaloni: fuori Lautaro e Dybala, ma sono in 7 dalla Serie A
Immagine news 7
17:22 Serie A
Napoli, Politano: "Anno difficile, difficile da spiegare. Gli infortuni? Per fortuna domani arriviamo a 11..."
Immagine news 8
17:20 Serie AUfficiale
UfficialeLa Juventus rinnova il contratto della sua stellina: accordo triennale con Elimoghale
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Tempo, giovani, progetti: Carnevali è stato perfetto. Ma ora è alla Juve, che non è mai stata così debole
Primo piano
Immagine top news n.0 Il piccolo azionista con la lanterna e l'appello per Del Piero: Juve, gli interventi più improbabili
Immagine top news n.1 Assemblea degli Azionisti della Juventus, Carnevali: "Per ricostruire ci vuole tempo, non chiacchiere"
Immagine top news n.2 Roma, che guaio! Problemi alla schiena per Gollini, a rischio la presenza ad Old Trafford
Immagine top news n.3 Meglio di Karl, di Inacio, di Camarda. Simone Lontani è il 2008 che segna di più in Europa
Immagine top news n.4 Open VAR è sparito, ma gli audio servono: cosa si sono detti Ferrieri Caputi e Cosso?
Immagine top news n.5 Jesus de Miguel non ce l'ha fatta: è morto dopo il violento scontro con il portiere dell'Andorra
Immagine top news n.6 Vanoli cambi rotta: Oulai e Pedro devono essere titolari contro la Juve
Immagine top news n.7 Laurienté uomo mercato nonostante la crisi del Sassuolo: tra Premier e big italiane, gennaio è vicino
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.2 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.3 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.4 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Bertotto: "Udinese, situazione grave. Ora col Venezia una sfida importante"
Immagine news Serie A n.2 Zauri su Gattuso: “La sua Lazio ricorda la nostra squadra con Delio Rossi”
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter, che qualità van den Elshout del Feyenoord"
Serie A
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri: "Testa alla Champions, ma sistemare il campionato è più importante"
Immagine box news Serie A Carnevali: "Risparmiare da qualsiasi parte ma non sui giovani, che sono il futuro della Juve"
Immagine box news Serie A Bruno Fernandes ritrova il calcio italiano. Una traiettoria che è iniziata… a Novara
Immagine box news Serie A Napoli, Politano: "Non vogliamo l'alibi infortuni. Va migliorata la fase difensiva"
Immagine box news Serie A I convocati dell'Argentina: fuori Lautaro e Dybala, ma sono in 7 dalla Serie A
Immagine box news Serie A Napoli, Politano: "Anno difficile, difficile da spiegare. Gli infortuni? Per fortuna domani arriviamo a 11..."
Serie B
Immagine box news Serie B Pierozzi, lesione al tendine del bicipite femorale: operazione in Finlandia, stop di 5 mesi
Immagine box news Serie B Serie B, il Giudice Sportivo: squalifica di una giornata per Cicconi e Giunti
Immagine box news Serie B Vicenza, c'è il rinnovo per il portiere Vescovi: ha firmato fino al 2029
Immagine box news Serie B Cesena, Shpendi da record in Italia: ha fatto meglio anche di Varela del Monza
Immagine box news Serie B Mezzotero come Tresoldi: presto potrebbe dover decidere fra Azerbaigian e Italia
Immagine box news Serie B Da capitano a "epurato": la parabola di Chiosa, che ha salutato Arezzo. Nuova avventura in vista?
Serie C
Immagine box news Serie C Cosenza, Lucioni: "Ho costruito una squadra di uomini. Orgoglioso di loro"
Immagine box news Serie C Juve, Ferrero: "Sarebbe bellissimo realizzare un secondo stadio per femminile e Next Gen"
Immagine box news Serie C Dopo tanti anni in A, Sala appende le scarpette al chiodo. Ed entra nello staff di Stellone a Caserta
Immagine box news Serie C Serie C, gli arbitri della 13ª giornata per i tre gironi: Grosseto-Pescara al sig. Striamo di Salerno
Immagine box news Serie C Mignemi torna al Gubbio? Il Savoia smentisce: "È il nostro Ds, e non è mai stato in discussione"
Immagine box news Serie C Ospitaletto, Gobbi: "Programmazione seria. Perché i traguardi vogliamo ottenerli, ma anche mantenerli"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
3 novembre 1985, la punizione di Maradona alla Juventus. Mandando Tacconi in porta
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio