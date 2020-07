Elliott pensa solo al business? Scaroni: "Chi non conosce il FPF, non sa nulla del calcio"

Alcuni tifosi del Milan pensano che Elliott sia interessato solo al business dello stadio e non ai risultati sportivi. Ed ecco la risposta del presidente rossonero, Paolo Scaroni, intervistato dal Corriere della Sera: "Ogni tanto parlo con qualcuno che dice di sapere tutto di calcio e a un certo punto gli chiedo: “ma sai come funziona il fair play finanziario? No? Allora non sai nulla del calcio”. Il Barcellona dallo stadio ha ricavi per 159 milioni, il Real per 145. Noi per 30: 115 milioni è il monte ingaggi di un grande club. Per capirci, con i proventi da stadio, ci compriamo una squadra intera. Non c’è contraddizione tra lo stadio e i risultati sportivi. È la strada di tutto il mondo".