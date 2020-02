vedi letture

Elmas ci prova, Gaston Pereiro si divora la chance più grossa: Cagliari-Napoli 0-0 al 45'

Partita tesa alla Sardegna Arena, dove Cagliari e Napoli combattono nei primi quarantacinque minuti senza riuscire a sbloccare il punteggio. Finisce 0-0: leggera supremazia territoriale degli ospiti, l'occasione più grande capita ai sardi.

A sprazzi - Ritmi molto bassi nella prima parte. Il Napoli mantiene il possesso della sfera, senza riuscire a creare grossi pericoli dalle parti di Cragno. Ci prova Fabian dal limite, ma il suo piazzato si spegne sul fondo. Il Cagliari regge bene l'urto - non troppo convinto - e dal 15' comincia a mettere il naso fuori dalla propria metà campo; le conclusioni di Simeone e Gaston Pereiro non spaventano Ospina. Il match si infiamma nell'ultimo quarto d'ora: Cragno evita il tap-in ravvicinato di Mertens smanacciando un cross basso e teso di Callejon dalla destra, poi si scatena Elmas, steso al limite dell'area da Walukiewicz dopo uno slalom in mezzo a tre avversari. Dall'altra parte Pereiro fa lo stesso e si presenta davanti a Ospina, ma spara a lato con il destro, il suo piede debole. Elmas è il più ispirato dei suoi e impegna ancora l'estremo difensore rossoblù. Il risultato, però, non si sblocca. All'intervallo è 0-0.