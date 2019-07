Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

In occasione della conferenza tenuta questo pomeriggio a Dimaro, Eljif Elmas parla del suo approdo al Napoli, rivelando di aver chiesto consiglio al connazionale Goran Pandev e confermando che Carlo Ancelotti ha spinto ad acquistarlo.

Hai sentito Pandev? "Mi ha detto di apprezzare questa maglia, so quanto siamo forti. Mi ha detto di notare l'appoggio dei compagni, questa è una squadra adatta per me".

Che effetto fa essere allenato da Ancelotti? "Per me è un sogno stare al suo fianco. Posso acquisire tutto ciò che mi può dare il mister. Indicazioni tattiche? E' ancora presto, non voglio sbilanciarmi. Sono cose fra me e Ancelotti, sono passati solo due giorni, lavoreremo sulla tattica".

Hai sentito Ancelotti prima di arrivare? "La telefonata di Ancelotti ha avuto un gran peso nel prendere questa decisione".