Elmas-Napoli, inizia l'avventura: oggi i suoi primi passi azzurri

C'era attesa e curiosità. Eljif Elmas da ieri sera è presente a Dimaro Folgarida, dove il Napoli prosegue il suo ritiro e Carlo Ancelotti può chiudere le tre settimane in Trentino con un calciatore nuovo a sua disposizione.

Centrocampista tuttofare - Il macedone sarà schierato al centro della linea mediana ma chi ben lo conosce assicura che può interpretare più ruoli. Anche sulla corsia, dunque. Ancelotti del resto a inizio ritiro lo aveva accennato: "Cerchiamo nuovi Fabian". Giovani e da valorizzare, sì, ma anche pronti per l'utilizzo come lo spagnolo. Allora Elmas risponde all'identikit e si prepara al primo impatto col calcio italiano.

Oggi primo allenamento - Ancelotti paragona Elmas ad Hamsik, ex capitano che da queste parti ha disputato tanti ritiri col Napoli e ricordato col sorriso sulle labbra. Oggi, invece, inizia il ritiro del macedone. In mattinata è previsto il suo primo allenamento e non è escluso che il club possa presentarlo prima di sabato, quando alla truppa azzurra toccherà salutare lo scenario trentino. Anzi, quest'oggi potrebbe scendere in campo a gara in corso nell'amichevole contro la Cremonese. Un modo per rompere subito il ghiaccio con la nuova realtà e per far capire a tutti di che pasta è patto.