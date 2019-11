"Siamo appena all'inizio, la Juve ha tutto per vincere lo scudetto, ma può anche perderlo" . Parole abbastanza innocue, quelle pronunciate da Eljif Elmas dal ritiro della Macedonia del Nord, ma che rischiano di costare caro al giovane centrocampista del Napoli (tra l'altro titolare nella sfida al via alle 20.45 contro l'Austria). Il club azzurro, via Twitter, ha infatti diramato il seguente comunicato: "Si comunica che il calciatore Eljif Elmas ha rilasciato dichiarazioni non autorizzate durante il periodo di silenzio stampa. A tal proposito la SSC Napoli si riserva di prendere provvedimenti a carico del calciatore".

