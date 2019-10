Elmas spento e Allan da dimenticare: Napoli, e se la coperta fosse corta?

Fonte: Inviato a Genk

Eljif Elmas non ha approfittato appieno dell’occasione Champions, mentre Allan è stato probabilmente il peggiore in campo di Genk-Napoli, fatta eccezione per Milik, i cui errori sotto porta lo portano al centro delle critiche. A un certo punto Ancelotti ha spostato Fabian come interno di centrocampo, il ruolo in cui ha spadroneggiato all’ultimo europeo Under 21, mentre Piotr Zielinski rifiatava in panchina dopo aver giocato ogni minuto di questa stagione, soprattuto nello spossante tour de force imposto dal turno infrasettimanale nell’ultima giornata.

E se la coperta fosse corta? Cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia. Nel senso che, pur spostando gli interpreti, Ancelotti ha a disposizione un centrocampo che difficilmente si può definire folto. Di conseguenza, c’è chi si stanca e c’è chi non può rendere sempre al 100%, in ogni momento della stagione. D’altra parte, il tecnico del Napoli gioca sulle punte e sugli esterni, ma a gara in corso ha meno possibilità di intervenire sui centrocampisti centrali. Abbastanza fisiologico, in un 4-4-2. Se a qualcuno dovesse venire un raffreddore, però, gli uomini diventerebbero davvero contati. In estate sono partiti Diawara e Ron, con Ounas e Verdi che l’anno scorso hanno comunque rappresentato alternative sulle fasce: se siano stati sostituiti, almeno numericamente, a dovere, è una delle tante domande del momento, in casa Napoli.