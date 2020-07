Il punto sulla Liga - Il Real tiene la testa tra le polemiche. Setien salva la panchina

Sarà un duello rusticano fino alla fine. Real Madrid e Barcellona continuano a contendersi la Liga e non mancano le polemiche. Il Real Madrid batte a San Mames l'Athletic Bilbao grazie a un calcio di rigore di Sergio Ramos (22 rigore consecutivi segnati dal capitano) e Zidane sbotta in conferenza. Non sono piaciute al tecnico le allusioni sul fatto che la VAR aiuti la capolista. Critiche che sono arrivate dai media vicini ai rivali del Barcellona, che hanno acceso ulteriormente la lotta al vertice. Barcellona che tiene il passo e si mantiene a -4 dalla vetta dopo aver battuto per 4-1 il Villarreal. Vince anche l'Atletico Madrid, 3-0 in casa contro il Maiorca, e consolida il terzo posto. A sole due lunghezze il Siviglia, che ha battuto 1-0 l'Eibar grazie a un gol di Ocampos. L'ex Milan e Genoa si rivela miracoloso anche al 90' quando deve mettere i guanti per sostituire Vaclik infortunato, salvando tutto con una parata nel finale di partita. Espanyol sempre più in crisi. Sconfitta 1-0 in casa contro il Leganes e retrocessione a un passo. Pareggio 1-1 tra Real Betis e Celta Vigo, così come tra Levante e Real Sociedad. Valladolid che invece vince 1-0 contro l'Alaves. Pareggio scoppiettante tra Valencia e Granada (2-2) mentre termina a reti bianche Osasuna-Getafe.

I risultati del 34° turno

Atlético Madrid-Maiorca 3-0

Celta Vigo-Real Betis 1-1

Real Valladolid-Alavés 1-0

Granada-Valencia 2-2

Athletic Bilbao-Real Madrid 0-1

Espanyol-Leganés 0-1

Osasuna-Getafe 0-0

Villarreal-Barcellona 1-4

Levante-Real Sociedad 1-1

Siviglia-Eibar 1-0

La classifica dopo il 34° turno

Real Madrid 77, Barcellona 73, Atletico Madrid 62, Siviglia 60, Villarreal 54, Getafe 53, Real Sociedad 51, Athletic Bilbao 48, Valencia e Granada 47, Osasuna 45, Levante 43, Valladolid 39, Real Betis 38, Alaves, Celta Vigo ed Eibar 35, Maiorca 29, Leganes 28, Espanyol 24.

Il programma del 35° turno

Athletic Bilbao-Siviglia

Barcellona-Espanyol

Celta Vigo-Atlético Madrid

Eibar-Leganés

Getafe-Villarreal

Maiorca-Levante

Real Betis-Osasuna

Real Madrid-Alavés

Real Sociedad-Granada

Valencia-Real Valladolid