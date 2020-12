Il punto sulla Premier League - Leicester secondo, sale il Man United. Liverpool forza 7

Il Liverpool rifila sette reti al malcapitato Crystal Palace (doppiette di Salah e Firmino e gol di Mané, Minamino ed Henderson) e si conferma in testa al campionato incrementando a quattro i punti di vantaggio sulla seconda. Cambiano le inseguitrici a caccia dei Reds: il Tottenham scivola in sesta posizione, superato dall'Everton di Carlo Ancelotti e raggiunto dal Chelsea che torna alla vittoria contro il West Ham dopo due sconfitte consecutive grazie al primo gol in maglia Blues di Thiago Silva e alla doppietta di Abraham. Il Leicester sbanca il Tottenham Stadium grazie al solito Vardy e un autogol di Alderweireld e sale in seconda posizione. A una lunghezza dalle Foxes si piazza il Manchester United che continua a risalire la classifica grazie al tennistico 6-2 rifilato al Leeds di Bielsa. Prima doppietta in carriera per Scott McTominay, due gol anche per uno straordinario Bruno Fernandes, giunto a quota 9 centri in campionato.

IRROMPE L'ASTON VILLA, SPROFONDA L'ARSENAL - Perde terreno con le prime posizioni il Southampton, sconfitto al St Mary's dal Man City di Guardiola che torna al successo dopo due pareggi di fila. Balzo in avanti dell'Aston Villa che rifila un secco 3-0 in trasferta al West Bromwich e si porta in nona posizione con ben due partite da recuperare. Frenano la corsa a un posto in Europa sia il Wolverhampton che il Newcastle, fermati rispettivamente da Burnley e Fulham. Sfuma la prima vittoria stagionale per la cenerentola Sheffield, raggiunto all'87' sul campo del Brighton da un gol dell'ex-gunner Welbeck. Primo punto dopo otto sconfitte consecutive per le Blades e corsa salvezza che sembra ormai compromessa definitivamente. Prosegue la caduta verticale dell'Arsenal, sconfitto 2-1 a Goodison Park e ormai senza vittorie da sette partite. L'incubo della zona retrocessione è distante solo quattro lunghezze. Nemmeno il tempo di digerire questa tornata di sfide che è gia tempo di tornare in campo per le squadre di Premier League, impegnate nella 15ªgiornata di campionato a Santo Stefano, nel tradizionale Boxing Day.

RISULTATI 14ª GIORNATA

Crystal Palace-Liverpool 0-7

Southampton-Manchester City 0-1

Everton-Arsenal 2-1

Newcastle-Fulham 1-1

Brighton-Sheffield United 1-1

Tottenham-Leicester 0-2

Manchester United-Leeds 6-2

West Bromwich-Aston Villa 0-3

Burnley-Wolverhampton 2-1

Chelsea-West Ham 3-0

PROSSIMO TURNO

26/12 ore 13.30 Leicester-Manchester United

26/12 ore 16.00 Aston Villa-Crystal Palace

26/12 ore 16.00 Fulham-Southampton

26/12 ore 18.30 Arsenal-Chelsea

26/12 ore 21.00 Manchester City-Newcastle

26/12 ore 21.00 Sheffield United-Everton

27/12 ore 13.00 Leeds-Burnley

27/12 ore 15.15 West Ham-Brighton

27/12 ore 17.30 Liverpool-West Bromwich

27/12 ore 20.15 Wolverhampton-Tottenham

CLASSIFICA

Liverpool 31

Leicester 27

Manchester United 26*

Everton 26

Chelsea 25

Tottenham 25

Southampton 24

Manchester City 23*

Aston Villa 22**

West Ham 21

Wolverhampton 20

Newcastle 18*

Crystal Palace 18

Leeds 17

Arsenal 14

Burnley 13*

Brighton 12

Fulham 10

West Bromwich 7

Sheffield United 2

*Una partita in meno

**Due partite in meno