Emanuel Vignato, la luce nell'anno buio del Chievo

© foto di Federico Gaetano

Nell’annus horribilis del Chievo, già aritmeticamente retrocesso in Serie B dopo undici campionati di fila in Serie A, c’è una luce che porta i tifosi gialloblù a sperare in un futuro migliore. La stellina di Emanuel Vignato sta rischiarando un finale di stagione decisamente crepuscolare per il club veronese. Con una retrocessione diventata ufficiale dopo il k.o. col Napoli alla trentaduesima giornata, i lampi del fantasista classe 2000 rappresentano una delle poche liete per i clivensi, che si coccolano il talento italo-brasiliano sognando di costruire su di lui la ripartenza dalla Serie B.

Nel cuore dei tifosi – È un dato di fatto che Vignato sia già riuscito a ritagliarsi un posto speciale nei sentimenti degli aficionados gialloblù. La riprova è arrivata nella gara di sabato contro la Spal, che ha visto il Chievo incassare quattro schiaffi dagli ospiti senza riuscire a reagire, con la squadra di Di Carlo ormai svuotata di energie fisiche e mentali. A fine partita, però, dalla Curva Nord si sono levati gli applausi all’indirizzo di un destinatario ben chiaro. Con le sue giocate mai banali e la sua voglia di mettersi in luce, senza arrendersi al destino già segnato per la sua squadra, Vignato è stato ancora una volta il migliore dei suoi, confermando le potenzialità fatte intravedere in tempi non sospetti. La storia del suo esordio tra i grandi, dopotutto, se la ricordano bene un po' tutti: 20 maggio 2017, il Chievo riceve la Roma nel bel mezzo della passerella finale per la carriera di Francesco Totti. A inizio ripresa il capitano della Roma comincia il riscaldamento e incrocia lo sguardo del talentino di casa: “Sono Emanuel Vignato, un ragazzo del Chievo del 2000”. “Sembri un dodicenne! Li vuoi dieci anni dei miei?”, scherza il pupone, prima di entrare in campo proprio insieme al ragazzo di Negrar. Per Totti la penultima gara della carriera, per Emanuel il primo vagito della sua storia da professionista.

La prima volta – Dopo una stagione nella quale non è riuscito ad assaggiare nuovamente il campo con i grandi, il 2018-19 di Vignato si è svolto in pianta stabile nella rosa della prima squadra. Le 12 presenze in Primavera (condite da 5 gol) sono servite per mettere benzina nel motore, che sta tornando utile in un finale di stagione che lo sta vedendo assoluto protagonista con la maglia gialloblù. Il 20 aprile è arrivata la soddisfazione del primo gol in Serie A, un gran tiro dal limite che ha propiziato il clamoroso successo esterno sul campo della Lazio, portando sotto gli occhi del grande pubblico le potenzialità di un giovane talento che ha tutto per sfondare ad alti livelli. Elegante nelle movenze, tecnica e visione di gioco da vendere, Vignato è un universale che può ricoprire praticamente tutti i ruoli del reparto offensivo. Alla rapidità nel breve che lo ha sempre contraddistinto ha aggiunto un allungo niente male, propiziato dal completamento della struttura fisica che gli ha permesso di tenere botta una volta compiuto il salto definitivo al piano superiore. La sua capacità di interpretare il calcio con allegria e leggerezza, portata in dote dai geni della mamma brasiliana (che gli hanno permesso di totalizzare qualche gettone con l’Under 17 verdeoro, prima di optare per la maglia azzurra), lo ha facilitato nell’approccio con la prima squadra. Forse è proprio questo uno dei segreti di Emanuel: la tranquillità di chi si diverte ancora come un bambino, nonostante si trovi a confrontarsi tutte le domeniche con le massime espressioni del nostro calcio. Con tre partite ancora da gocare, e con un Europeo Under 19 messo più che legittimamente nel mirino alla luce dei suoi recenti exploit, il finale di stagione di Vignato promette di essere ancora tutto da seguire. In attesa di andare in missione per riportare il Chievo sul massimo palcoscenico del calcio italiano.