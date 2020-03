Emergenza Coronarvirus. Hellas Verona, al via il crowdfunding su CharityStars

Sono gli eroi di questa guerra contro il Coronavirus-COVID-19. Combattono per prestare soccorso ai contagiati e salvare più vite possibili. A medici, infermieri, personale sanitario e a tutti coloro che si mettono in gioco per tutelare noi ed i nostri figli non può andare solo un applauso. Dobbiamo fare qualcosa di concreto.

Per questo motivo Hellas Verona ha deciso di scendere in campo con CharityStars per #aiutiAMOverona, insieme al gruppo Athesis con L’Arena, Telearena e RadioVerona, al Comune di Verona e alla Fondazione della Comunità Veronese, per dare il via ad una straordinaria raccolta fondi a sostegno della sanità scaligera.

Le strutture sanitarie si trovano ad affrontare una emergenza drammatica ed imprevista e dunque serve ogni cosa: dalle mascherine ai tamponi, dai guanti ai respiratori, sino a nuove, preziosissime postazioni di terapia intensiva. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini veronesi: ogni contributo è importante, anzi fondamentale, dal più piccolo al più grande.

Non andrà sprecato un solo centesimo. Convoglieremo immediatamente le risorse economiche nell’acquisto di ciò che negli ospedali è più urgente e scarseggia.