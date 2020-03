Emergenza Coronavirus, 3mila società dilettantistiche rischiano di scomparire

La crisi dovuta all'emergenza per il Coronavirus colpisce fortemente anche la Lega Dilettanti, che a differenza dei professionisti non vive del clamore mediatico quotidiano potenzialmente utile per ottenere fondi ed aiuti. Almeno 3000 delle quasi 9500 società iscritte alla FIGC rischiano di sparire travolte dal lungo stop e dai mancati introiti per le partite e le scuole calcio. La LND è pronta a chiedere alla Federazione il rimborso delle tasse di iscrizione ai campionati e dei cartellini dei vari tesserati. Un piccolo contributo per evitare che il movimento venga colpito ancora più duramente. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.