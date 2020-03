Emergenza Coronavirus, a Berlino lo stop allo sport si protrarrà fino al 19 aprile

Niente sport a Berlino fino al 19 aprile. E' la decisione presa dal Senato in Germania, ancor prima della riunione della Bundesliga prevista per domani. "Vietati gli sport e tutte le attività sportive pubbliche e private, anche in palestra e in piscina", si legge nel comunicato diffuso dal governo teutonico. Il riferimento, dunque, è all'Hertha e all'Union Berlino, che nel caso in cui la Bundesliga scegliesse di confermare lo stop dei campionati fino al 2 aprile, senza andare oltre.