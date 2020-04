Emergenza Coronavirus, a fine mese al via i test sull'essere umano per il vaccino

vedi letture

La luce in fondo al tunnel? Non ancora ma qualcosa inizia a muoversi. L'Advent-Irbm di Pomezia sta lavorando in collaborazione con la Oxford University per il vaccino sul COVID-19 e in queste ore sembrano esserci stati sensibili passi in avanti. L'amministratore delegato dell'azienda italiana, Piero Di Lorenzo, ha annunciato all'ANSA che a fine mese dovrebbero iniziare le fasi di test: "E' ormai in fase finale la trattativa per un finanziamento di rilevante entità con un pool di investitori internazionali e vari governi interessati a velocizzare ulteriormente lo sviluppo e la produzione industriale del vaccino. Si è deciso di passare direttamente alla fase di sperimentazione clinica sull'uomo, in Inghilterra ritenendo, da parte della Irbm e della Oxford University, sufficientemente testata la non tossicità e l'efficacia del vaccino sulla base dei risultati di laboratorio, che sono stati particolarmente efficaci". Come tempistica, spiega sempre Di Lorenzo, si prevede di "rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell'ordine in modalità di uso compassionevole".