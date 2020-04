Emergenza Coronavirus. Acerbi: "Vogliamo tornare a giocare. Stagione nell'anno solare? Difficile"

vedi letture

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch'io Sport: "Siamo abituati a stare sempre in movimento ed è dura stare fermi. Tornare alla normalità è la cosa più importante in questo momento. Noi ci alleniamo a casa e il tempo passa".

Quella della sua malattia è stata una storia toccante. Aveva anche pensato di finire la sua carriera?

"Volevo smettere, ci ho pensato un paio di volte. A 16 anni ero a giocare con i miei amici in paese. Prima della malattia poi, a 23-25 anni, volevo smettere. Poi dopo la diagnosi dei due tumori mi è scattato qualcosa in testa e sono cambiato".

Si parla anche della possibilità di giocare nell'anno solare.

"Sono tutte supposizioni che ognuno fa. Secondo me è un po' difficile, visto che c'è anche l'Europeo. Penso che sia complicato e spero che finisca questa stagione il prima possibile. Magari giocheremo a Natale, incastreremo varie partite anche al posto della Nazionale, ma entro il 30 settembre io ripartirei con la prossima stagione".

Come pensa che sarà la ripresa dal punto di vista dei contatti di gioco?

"Non credo che le cose possano essere diverse dal solito, penso che in campo saranno come sempre, altrimenti è inutile e non si può giocare. Faremo tutti i test prima delle partite ma una volta in campo si spingerà come sempre e i contatti ci saranno. Non sarebbe giusto, sarebbe un altro gioco".

Che idea si è fatto del possibile protocollo da seguire? Voi giocatori siete stati interpellati?

"Spero di ricominciare ma qualcuno non è d'accordo e c'è sempre qualcosa che non va. Non si rema tutti dalla stessa parte. Noi come assocalciatori puntiamo alla ripresa, vigliamo giocare con la massima sicurezza. Se si ricominciasse il 4 maggio ad allenarsi dopo poco saremmo pronti per giocare. Non servono tre mesi di ritiro, basta stare attenti alla sicurezza".

Cosa pensa della sua carriera attuale?

"Sono contento di come sono diventato, meglio arrivare dopo che non arrivarci. Ho tanti difetti ma sono felice. Voglio sempre migliorare, prima non avevo la testa ed ero superficiale. Non sapevo a cosa andavo incontro".

La Lazio è da Scudetto?

"Da quello che ha dimostrato sicuramente sì. Abbiamo vinto con Inter e Juve e anche nei momenti di difficoltà siamo stati bravi e attenti, senza mai disunirci. Abbiamo lavorato tutti insieme e abbiamo qualità. La mentalità è questa e lo sarà per il resto del campionato".