Emergenza Coronavirus, Air France sospende tutti i voli da e per l'Italia fino al 3 aprile

AirFrance ha diramato un comunicato, alle 6 ore italiana, per spiegare la decisione di sospendere i voli da e per l'Italia a partire dal 14 marzo del 2020 fino al 3 aprile incluso. Fino ad allora, Air France manterrà un volo per le destinazioni italiane per anticipare il viaggio di chi si deve recare nel nostro paese. In più Air France ha detto di avere ridotto del 25% i voli in generale.