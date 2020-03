Emergenza Coronavirus. Ashley Young: "Momento difficile, restiamo tutti a casa"

Messaggio social da parte di Ashley Young, esterno dell'Inter, in questo momento molto particolare legato all'emergenza Coronavirus. Il giocatore, con un video sul proprio profilo Instagram, ha salutato i tifosi dando loro i consigli su come comportarsi in questi giorni: "Ciao a tutti, in questo momento delicato dobbiamo essere uniti e restare a casa. Anche io lo sto facendo. Andrà tutto bene".