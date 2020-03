Emergenza Coronavirus. Bologna, allenamento casalingo per Da Costa: col figlio Leonardo

Attraverso i propri profili social il Bologna ha mostrato l'allenamento casalingo del portiere Angeolo Da Costa che fra le mura domestiche coinvolge anche il figlio Leonardo prima in alcuni esercizi fisici e poi in una sfida dove il brasiliano difende una mini porta dai tiri del suo erede che alla fine riesce anche a segnare una rete. Un video divertente per cercare di distrarre il figlio dalle lunghe giornate chiuso in casa.