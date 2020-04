Emergenza Coronavirus. Bologna, Orsolini: "Difficile allenarsi in casa, ma me la passo bene"

L'esterno d'attacco del Bologna Riccardo Orsolini rispondendo alle domande dei tifosi sui canali social del Bologna ha parlato di come vive la quarantena e del suo rapporto con la città: “Sto bene, con il mister e il suo staff ci sentiamo in videoconferenza ed è un modo per stare assieme. In casa è difficile allenarsi, ma me la passo bene. Gioco a FIFA e GTA, mi sfondo con la playstation, e poi guardo tante serie tv. - continua Orsolini – Bologna è una città splendida, le persone sono fantastiche e si può passeggiare o andare in bici tranquillamente. Questa è una cosa molto importante per me. Il gol a cui sono più affezionato è quello contro l'Empoli nella passata stagione, non solo perché è stato fra i più belli che ho segnato, ma perché ci regalò tre punti importanti per la salvezza. Gol sotto la curva? È una emozione incredibile, al primo gol in Serie A sono voluto andare da loro per festeggiare sotto la curva. È un'emozione che ti rimane dentro”.