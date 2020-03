Emergenza Coronavirus. Boniek: "Possibile non si giochi più quest'anno e sarebbe un problema"

vedi letture

Zibi Boniek, “esecutivo” Uefa e presidente della Federazione della Polonia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della riunione di oggi che stabilirà come si potrà terminare la stagione dopo l'emergenza Coronavirus: "Oggi non potrà essere presa una decisione definitiva, si potrà solo immaginare le ipotesi su cui lavorare. Il rischio di non giocare più? Tutto purtroppo è possibile. Se non si potesse più, in Polonia, in Italia, dovunque non so cosa succederebbe con titoli e retrocessioni. Un grande problema. Ma non credo esista la possibilità di finire questo campionato in autunno. Meglio chiuderlo al 30 giugno e ad agosto cominciare il nuovo".