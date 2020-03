Emergenza Coronavirus, Bonucci: "Solo a casa battiamo questo nemico invisibile"

vedi letture

'A casa mi alleno e sto attento all'alimentazione:mangiate sano'

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Ventiquattr'ore dopo le rassicurazioni date dalla moglie Martina Maccari sui social, anche Leonardo Bonucci si è presentato con una diretta su Instagram per raccontare qualche 'segreto' della vita in isolamento. "In questi giorni continuo ad allenarmi, ma ovviamente il lavoro è meno intenso - ha raccontato il difensore della Juventus - e diventa importantissima l'alimentazione: mangio sano, consiglio anche a voi di fare lo stesso". Poi, il solito appello a seguire le regole contro il Coronavirus: "Abbiamo solo questo dovere, di stare in casa - ha continuato Bonucci - e solo così potremo battere questo nemico invisibile: dobbiamo giocare di squadra, tutti uniti ma distanti". Bonucci è uno dei testimonial della campagna nazionale #DistantiMaUniti. (ANSA).