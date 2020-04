Emergenza Coronavirus, Borrelli a Milano: "La Lombardia ha speso 208 milioni per i DPI"

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha parlato a Milano della situazione Coronavirus. "Siamo stati vicini a Comuni e Regioni sin dal primo momento. Questa non è un'emergenza solita, viene coinvolto tutto il territorio internazionale. Noi abbiamo tenuto conto fin dall'inizio delle esigenze, continueremo a fare la nostra parte. Noi abbiamo autorizzato un primo utilizzo di risorse per la Regione Lombardia per l'acquisto di protezioni, poi anche una seconda. A noi risulta che per i DPI Regione Lombardia abbia speso 208 milioni di euro. Abbiamo chiesto una rendicontazione".